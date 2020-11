Ordinanza anti-Covid, intesa di massima con le associazioni di categoria del commercio

L’assessore allo Sviluppo Economico, Marketing Territoriale e Turismo Fabrizio Manzulli ha incontrato in videoconferenza i rappresentanti delle associazioni di categoria del commercio.

Come anticipato questa mattina dal sindaco Rinaldo Melucci, la necessità di predisporre una nuova ordinanza per evitare, o almeno ritardare, la complicazione dello scenario epidemiologico, ha reso indispensabile un confronto con gli operatori del settore, con l’obiettivo di condividere le misure che saranno riversate nel provvedimento.

«Abbiamo registrato l’adesione della maggioranza delle sigle alla nostra proposta – il commento dell’assessore –, ci stiamo orientando verso uno schema che interverrà sugli orari di apertura con lo scopo di ridurre ulteriormente le possibilità di assembramento. Non è facile per nessuno, ma posso dire che anche gli operatori hanno compreso che una stretta ulteriore oggi è l’unica strada per poter ripartire tra qualche settimana. Li ringrazio perché sono consapevoli che l’andamento della curva epidemiologica non è più sostenibile e richiede scelte coraggiose».

L’assessore e le associazioni di categoria torneranno a incontrarsi la prossima settimana per valutare gli effetti dell’ordinanza.

