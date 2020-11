Manduria: rinvenimento di armi e munizioni

Nel corso della mattinata, personale del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia CC di Manduria, nel corso di servizio di controllo straordinario del territorio in aree rurali, ha rinvenuto in un casolare abbandonato: un fucile a pompa, 2 fucili da caccia, e 150 munizioni di vario calibro, in perfetto stato di conservazione. Sono inoltre state avviate indagini tese a risalire alla provenienza dei manufatti, che sono stati sottoposti a sequestro in attesa di esami balistici.

