USB e Fidas: raccolta di sangue giovedì 12 novembre

L’Unione Sindacale di Base di Taranto in collaborazione con la sezione jonica della Fidas, organizza una raccolta di sangue per giovedì 12 novembre. L’autoemoteca sosterà dalle 8.00 alle 12.00 in Piazza della Vittoria. Si tratta di un’iniziativa che si carica certamente di maggiore significato in un momento delicatissimo come quello attuale, in cui l’emergenza sanitaria legata alla pandemia rende ancora più preziosa e determinante la donazione del sangue.

In prima linea accanto all’Usb e alla Fidas, come nella prima raccolta sangue, l’Associazione Giorgio Forever ed il Primus Bar. Si aggiunge l’adesione anche dell’associazione di pesca “Martin Pescatore”. Ai donatori verrà consegnato un utilissimo gadget in ricordo della giornata.

L’Usb assicura che verrà garantito il rispetto di tutte le misure anti-Covid.

