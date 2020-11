Taranto: i Falchi arrestano uno spacciatore

Un vero e proprio fortino a protezione di una piazza di spaccio: è quello che hanno scoperto i “Falchi” della Squadra Mobile di Taranto nel corso di una mirata operazione antidroga. Un appartamento al terzo piano di uno stabile sito in via Leonida era protetto da una grossa cancellata in ferro e sorvegliato da un sistema di telecamere a circuito chiuso.

Il pusher, un pregiudicato di 42 anni con specifici precedenti in materia di droga, comandava le operazioni di spaccio dal suo balcone. “Operativo!” era la parola d’ordine che gridava ai suo “clienti” ogni volta che aveva la disponibilità di sostanze stupefacenti. Tutte operazioni sono state monitorate con non poche difficoltà dai Falchi nei lunghi giorni di appostamento.

Dopo aver ascoltato per l’ennesima volta il messaggio gridato dallo spacciatore affacciato al suo balcone, i poliziotti sono riusciti ad entrare nello stabile e si sono posizionati sulle scale nei pressi dell’appartamento posto sotto attenzione, in attesa che la cancellata messa a protezione si aprisse. E’ bastato qualche minuto di paziente attesa per sorprendere lo spacciatore appena fuori dal pianerottolo.

La fulminea reazione dei Falchi ha impedito al 42enne pregiudicato di ritirarsi in casa e di chiudere dietro di sé il cancello. L’uomo è stato immediatamente bloccato. La perquisizione domiciliare ha permesso di recuperare in un mobile della cucina un involucro di cellophane con circa 10 grammi di eroina allo stato puro e tutto il materiale per il confezionamento in dosi.

Lo spacciatore è stato tratto in arresto in flagranza di reato e dopo le formalità di rito espletate negli Uffici della Questura è stato accompagnato presso la locale Casa Circondariale.

