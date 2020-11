Nuovo intervento della Polizia Locale per impedire la vendita abusiva di merci

Nuovo intervento della Polizia Locale di Taranto per impedire la vendita abusiva di merci varie sotto i portici tra via Principe Amedeo e via Fratelli Mellone.

«Un intervento – commenta l’assessore alla Polizia Locale Gianni Cataldino – già effettuato sabato, ma siamo consapevoli che per sradicare abitudini consolidate debbano essere effettuati controlli ripetuti. È intenzione dell’amministrazione Melucci applicare le sanzioni e utilizzare tutte le norme a disposizione a tutela della legalità e della salute pubblica».