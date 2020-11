Incidente mortale sulla provinciale Palagianello-Mottola

Un 80enne di Palagianello è deceduto questa mattina in seguito ad un incidente stradale verificatosi sulla provinciale che collega la cittadina di origine dell’uomo a Mottola. L’anziano, alla guida di una Fiat Punto, sarebbe finito fuori strada dopo essersi scontrato, nei pressi di una curva, con un’altra autovettura condotta da un altro uomo, attualmente ricoverato all’ospedale SS. Annunziata di Taranto in prognosi riservata. I sanitari a bordo delle ambulanze intervenute non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’80enne. Sul luogo del tragico sinistro anche i carabinieri e i Vigili del fuoco per i rilievi di rito.

