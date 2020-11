Fasano, Covid-19: chiusura parchi e giardini del territorio comunale

Il sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria, comunica quanto segue:

«Da domani 11 novembre al 3 dicembre, su mia ordinanza, tutti i parchi e i giardini del territorio comunale saranno chiusi, come ulteriore misura di contenimento del contagio da Covid-19. Abbiamo infatti notato che il divieto di somministrazione sul posto di cibi e bevande nei locali pubblici ha spostato il consumo nelle aree verdi, creando assembramenti. Inoltre, viene anticipato alle ore 18 e fino alle ore 5 il divieto di stazionamento nelle aree già individuate nella precedente ordinanza del 20 ottobre scorso:

– Portici delle Teresiane – Fasano;

– Via Francesco Di Bari – Fasano;

– Via Giuseppe Carrone (spazio nei pressi della rotatoria di via S. Margherita) – Fasano

– Via Donna Maria Chieco Bianchi – Fasano;

– Prolungamento di Via Cenci – Fasano;

– Via Madonna della Stella – Fasano;

– Via C. Alberto – Fasano;

– Via Madonna delle Grazie – Fasano;

– Via Guida – Fasano;

– Via Dragone – Fasano;

– Via del forno – Fasano;

– Via S. Teresa – Fasano;

– Via Parlatorio – Fasano;

– Via Monopoli – Fasano;

– Via C. Beccaria – Pezze di Greco.

Rimane assicurata la possibilità di transito ai residenti.

Oggi, inoltre, le autorità sanitarie hanno aggiornato i dati sui contagi: i positivi hanno raggiunto il numero di 68, ai quali vanno sommati i contagiati della Casa del Sole di cui ci è stata data notizia nei giorni scorsi.

Pertanto, rinnovo la raccomandazione ad usare sempre la mascherina su bocca e naso, rispettare la distanza di sicurezza e tenere le mani sempre igienizzate. Confido nel senso di responsabilità di tutta la cittadinanza, al fianco della quale mi sento presente senza riserve in questo momento così difficile».

