La Direzione Servizi Sociali lo scorso 5 novembre ha sottoscritto con il liceo ginnasio statale “Aristosseno” e l’istituto di istruzione secondaria “Liside” di Taranto convenzioni per l’attivazione di percorsi di tirocinio formativo per 20 beneficiari RED 3.0, seconda edizione, per un totale di 62 ore mensili.

«Avviare percorsi d’inclusione – afferma l’assessore ai Servizi Sociali Gabriella Ficocelli – rappresenta una fondamentale risposta alle situazioni di svantaggio, perché consentono di realizzare un percorso formativo e di avvicinamento al lavoro in una modalità protetta e coerente con i bisogni della persona risultanti dalla valutazione sociale oltre a garantire un pur minimo, ma indispensabile, sostegno al reddito nei complicati mesi in cui dovremo mettere in campo uno sforzo straordinario per ricostruire il tessuto sociale ed economico provato dalla crisi da Covid-19».

Sono state inoltrate 530 istanze e si riuscirà ad attivare 252 tirocini per un periodo di 12 mesi, con un importo mensile di 500 euro lordi. «Mai come adesso – ha proseguito Ficocelli – è necessario incrementare la piattaforma dedicata della Regione Puglia di nuove proposte progettuali d’inclusione da parte di enti del terzo settore, finalizzate a contrastare la povertà e il disagio economico e sociale e a creare condizioni migliori per i cittadini del comuni dell’Ambito».

Correlati

Commenta l'articolo: