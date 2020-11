A.N.D.O.S. Onlus di Taranto dona un ecografo al Centro Donna del SS. Annunziata

Il comitato di Taranto di A.N.D.O.S. Onlus (Associazione Nazionale Donne Operate al Seno) è stato promotore della donazione di un ecografo multidisciplinare portatile per la Radiologia Senologica del Centro Donna, diretta dal dr. Melucci, del SS. Annunziata.

L’ecografo sarà utilizzato per l’attività interventistica del Centro. La senologia interventistica, attraverso l’utilizzo di piccoli aghi, consente di effettuare prelievi su formazioni sospette della mammella, talora anche di dimensioni di pochi millimetri. Oggi circa il 90% dei prelievi in senologia si effettuano su guida ecografica: si tratta di prelievi definiti “micro-istologici” che consentono di definire la natura di rilievo patologico diagnosticato con mammografia o ecografia mammaria, senza ricorrere alla biopsia chirurgica. Nei casi risultati positivi per carcinoma, tali prelievi offrono informazioni precise sulla biologia del tumore.

La donazione riflette la collaborazione attiva tra le donne volontarie dell’ANDOS Onlus con il Centro Donna: il macchinario di alta fascia implementerà l’attività interventistica sempre più crescente della Senologia, attività che contava, al 1 ottobre, oltre 442 procedure per il 2020 e 217 carcinomi diagnosticati.

Scegliendo di devolvere un’importante donazione ricevuta dalla Soc. Coop. Nuovi Orizzonti, il comitato tarantino di ANDOS Onlus ha perseguito anche l’obiettivo di innescare sul territorio un’interazione virtuosa tra personale sanitario, società civile e associazioni di volontariato nella lotta al tumore al seno.

Presenti simbolicamente alla donazione la Presidente Angela Aruanno, la Vice Presidente Santina Sgobba e la Segretaria Loredana Semeraro, a nome di tutte le donne associate in segno di vicinanza al personale sanitario.

L’A.N.D.O.S. onlus nazionale è un’associazione presente sul tutto il territorio nazionale con l’intento di promuovere, in sinergia con le istituzioni, la tutela della salute femminile.

Il comitato di Taranto, nato nel 2005 su iniziativa del dr. Giuseppe Melucci, Responsabile della Radiologia Senologica del Centro Donna, promuove costantemente iniziative per il recupero psico-fisico delle donne operate al seno: corsi di recupero in acqua in collaborazione con la piscina comunale; corsi di yoga – ginnastica dolce in collaborazione con UISP; corsi di scrittura creativa, in collaborazione con fondazione S. G; Komen; attività divulgativa e di sensibilizzazione, in collaborazione con A.N.D.O.S onlus nazionale, GISMa (Gruppo Italiano Screening Mammografico), ONS (Osservatorio Nazionale Screening).

