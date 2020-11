PC recuperati, anche la Polizia Locale contribuisce all’iniziativa sostenuta dall’amministrazione Melucci

Anche la Polizia Locale ha contribuito all’iniziativa dell’associazione “Pane e PC – L’Informatica per tutti”, che recupera hardware non più utilizzato (ribattezzato trashware) per ripristinarlo e donarlo a ragazzi disagiati.

L’assessore al Welfare Gabriella Ficocelli, che sostiene fattivamente l’iniziativa su specifico indirizzo del sindaco Rinaldo Melucci, ha voluto ringraziare il collega Gianni Cataldino e il comandante della Polizia Locale Michele Matichecchia, insieme ai suoi collaboratori, ma anche tutti i referenti dell’associazione e il parroco della Santa Famiglia don Giuseppe Marino, che ha offerto a questi ultimi una sede.

«Non ci aspettavamo così tanta attenzione per il progetto – ha spiegato l’assessore Ficocelli –, che ha avuto una risonanza nazionale. Questa è una buona prassi, perché sono arrivate disponibilità di donazioni da tutta Italia e l’associazione si è occupata di attivare un effetto emulativo, indirizzando le varie richieste alle sedi più vicine. Soprattutto, sono state gestite tantissime donazioni locali, che si sono succedute a catena dopo il nostro post sulla pagina Facebook “Ecosistema Taranto”».

