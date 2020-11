Mondo Sociale Aps, eletto nuovo Consiglio Nazionale

L’Organo Sovrano della Associazione Nazionale riunitosi in videoconferenza il 31 Ottobre 2020 alle ore 10.30 su piattaforma Zoom, ha deciso con voto unanime chi dovrà rappresentare le istanze dei Centri e Circoli Ricreativi Culturali dei diversi territori italiani.

L’importante appuntamento ha visto la partecipazione dell’On. Andrea Mandelli, Presidente della Federazione Ordini dei Farmacisti Italiani, che ha raccomandato il rispetto delle buone pratiche per la tutela della salute, lanciando un forte messaggio di speranza e fiducia nei progressi della scienza per contrastare l’ attuale emergenza sanitaria, e di Nazareno Franchellucci, Sindaco della Città di Porto Sant’Elpidio, che se ci fossero state le condizioni avrebbe ospitato l’incontro che ha coinvolto i Presidenti delle Associazioni aderenti a Mondo Sociale e appartenenti alle diverse Province e Regioni italiane.

Il Consiglio Nazionale uscente si era riunito a Roma il 4 luglio 2020, presso la Sala Riunioni dell’Hotel Trianon Borgo Pio, e aveva deliberato alla unanimità di convocare l’Assemblea Nazionale Elettiva degli Associati per la costituzione del nuovo Consiglio Nazionale, in attuazione dello Statuto Mondo Sociale APS per cui corre l’obbligo di definire la dovuta rappresentatività agli Associati dei diversi territori all’interno del Consiglio, in accordo con i principi di democraticità e pluralismo, nel rispetto della proporzionalità delle diverse rappresentanze territoriali e con criterio di tutela delle minoranze.

Quindi, la convocazione inviata agli Associati aventi diritto al voto, unitamente alle norme attuative alle quali i Soci hanno dovuto attenersi per l’espletamento delle pratiche necessarie.

In previsione della Assemblea Elettiva Nazionale infatti, le Strutture territoriali regionali, provinciali e metropolitane, hanno avuto il compito di convocare le Assemblee territoriali degli associati di riferimento, per l’indicazione dei Consiglieri Nazionali, mediante elezioni a voto segreto, stilando così un elenco di candidati a ricoprire la carica.

La Commissione Verifica Poteri insediatasi e presieduta dal Presidente Enzo Farina ha poi fatto il resto, verificando e accertando la validità dei lavori e sovraintendendo a tutte le operazioni che hanno portato alla determinazione del nuovo Consiglio Nazionale Mondo Sociale APS, votato alla unanimità in una Assemblea Nazionale che ha visto la massima partecipazione degli Associati, felici di potersi rivedere seppur attraverso uno schermo.

Così come previsto dalle norme statutarie, i Consiglieri Nazionali neoeletti in Assemblea nazionale su base territoriale, si sono infine riuniti, sempre su piattaforma zoom, oggi 7 novembre, per deliberare le cariche sociali, quindi nominare il Presidente della Associazione Nazionale e costituire l’Ufficio di Presidenza.

L’incontro, che ha avuto inizio alle ore 10.30, si è concluso alle ore 12.30 con l’elezione del seguente ufficio di presidenza:

Daniela Perticarà (Marche) -Presidente

Grazia Lippi (Lazio) – V. Presidente

Antonino Nastasi (Puglia) – V. Presidente

Fabio Piccoli (E. Romagna) – Segretario

Mario D’angeli (Lazio) – Tesoriere

A seguire,

l’elenco, in ordine alfabetico, degli Eletti Consiglieri Nazionali su base territoriale, durante l’Assemblea Nazionale Elettiva del 31 ottobre 2020, che hanno contribuito alla formazione del nuovo Ufficio di presidenza. Si augura un buon lavoro a beneficio e sostegno della Comunità tutta, che in questo momento ne ha profondo bisogno.

D’ANGELI MARIO, DE FELICE UMBERTO, LIPPI GRAZIA, LUCIANI ADORNO, MARINO ORONZO, NASTASI ANTONINO, NOVELLI TULLO, PALMISANO MICHELE, PANICCIÀ SAURO, PELLEGRINI GIANCARLO, PERTICARÀ DANIELA, PERTICARÀ LUIGI, PICCOLI FABIO, TOPAZIO SAVERIO, VIRGILI PAOLO.

