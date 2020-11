Centri anziani, confronto tra assessore Ficocelli e sindacati dei pensionati

La settimana scorsa l’assessore ai Servizi Sociali Gabriella Ficocelli ha partecipato a un incontro in videoconferenza con i sindacati dei pensionati, per illustrare loro le attività poste in essere dall’amministrazione Melucci per quanto attiene i centri anziani.

All’incontro erano presenti Antonella Candito (segretaria dello SPI CGIL Taranto), Francesca Galiano (segretaria FNP CISL Taranto) e Augusto Bussetti (FNP CISL Taranto). Candito ha relazionato unitamente per le due sigle, richiedendo all’assessore informazioni sui centri anziani.

Ficocelli ha evidenziato la forte preoccupazione per la salute degli anziani in questo particolare frangente, comunicando che gli uffici hanno disposto la sospensione delle attività del Centro di Aggregazione Sociale. Contestualmente, ha annunciato che la Giunta ha dato indirizzo per l’avvio del procedimento per l’affidamento dei tre centri di piazza Grassi a Tramontone, piazza Catanzaro e via Lago di Varano, sul quale l’esecutivo ha stanziato 100mila euro per avvio e gestione.

L’assessore ha anche comunicato che lo scorso 26 ottobre sono cominciati i lavori al centro di via Lago di Varano, dove Arca Jonica sarà impegnata nel ripristino della guaina del lastrico solare e gli operai coordinati dalla direzione Lavori Pubblici del Comune si occuperanno invece della manutenzione ordinaria e della pitturazione dei locali interni.

Le sigle sindacali hanno proposto di costituire, al termine della fase epidemica e con la riapertura dei centri, i Comitati di Gestione, proposta accolta dall’assessore Ficocelli che li ha ringraziati decidendo di aggiornarsi a quando la situazione generale si sarà ristabilita.

