ANP Puglia: “Il Ministro sconfessa Emiliano e restituisce dignità a scuole e dirigenti”

“Il Ministro dell’Istruzione ha diffuso oggi un comunicato stampa, disponibile sul sito del Ministero, al link

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-ministero-pieno-sostegno-alla-comunita-scolastica-pugliese-regione-puglia-ritiri-o-corregga-ordinanza-istruzione-non-e-servizio-a-domanda-indiv

con il quale assicura il suo pieno sostegno alla comunità scolastica pugliese e, nel contempo, invita la Regione Puglia ritirare o correggere l’ordinanza n. 413.

Le argomentazioni del Ministro sono confortanti perché riconoscono e apprezzano esplicitamente il ruolo svolto, tra mille difficoltà, dai dirigenti scolastici pugliesi, dai loro collaboratori, dai docenti e dal personale, rendendo giustizia al grande lavoro portato avanti incessantemente nell’estate e fino ad oggi per un rientro in sicurezza e anche per preparare il sistema scuola all’eventuale ritorno alla didattica digitale a distanza.

Ma fanno piacere le ragioni esposte dal Ministro anche nella parte in cui critica l’ordinanza di Emiliano attribuendole le stesse caratteristiche negative da noi evidenziate nei precedenti nostri comunicati, ossia che l’istruzione non è un servizio a domanda individuale e che va preservata l’autonomia delle Istituzioni scolastiche da interventi di dubbia legittimità e congruità come quelli previsti dall’ordinanza stessa.

ANP Puglia, in attesa degli importanti sviluppi che certo seguiranno questa importante presa di posizione del Ministro, riconferma a tutti i dirigenti delle scuole il suo appoggio e il suo sostegno in questo difficile momento che la scuola sta attraversando.

A tal fine, com’è sua tradizione, ANP Puglia fornirà un supporto tecnico-legale sulle responsabilità specifiche che in questo momento gravano sui dirigenti delle scuole pugliesi, stretti nella morsa di un conflitto istituzionale e politico fra governo centrale e governo locale, con la pandemia da COVID-19 che incombe su tutti. Stiamo infatti predisponendo un webinar su questo argomento, con l’intervento dei nostri legali, che registreremo e metteremo a disposizione online a partire da domani sera.”

Nota di Roberto Romito – Presidente Regionale ANP puglia

