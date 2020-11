Incontro su opportunità nazionali e regionali in materia di misure e finanziamenti per le imprese

Fondazione Taranto 25 e l’assessore allo Sviluppo Economico, Marketing Territoriale e Turismo Fabrizio Manzulli si sono confrontati pubblicamente in videoconferenza per discutere delle opportunità nazionali e regionali in materia di misure e finanziamenti per le imprese, mirando a condividere strategie di sviluppo economico presenti e future.

L’amministrazione comunale ha avviato un tavolo per il rilancio e lo sviluppo delle imprese tarantine, con l’obiettivo di superare l’attuale crisi a partire dalla pianificazione del territorio e dalle risorse professionali e strumentali utili per valorizzare e supportare le specializzazioni e le competenze.

«Ci sembra importante proporre un momento pubblico aperto – le parole di Manzulli – per far conoscere i servizi e le opportunità offerte alle imprese del nostro territorio e nello stesso tempo cogliere l’occasione per individuare insieme strategie di sviluppo volte a prefigurare nel nostro territorio nuovi scenari per il futuro. L’obiettivo primario dell’amministrazione comunale è di aprire una canale di comunicazione e di collaborazione con il sistema delle imprese locali, interlocutori fondamentali in qualsiasi disegno di rilancio produttivo e occupazionale, le prime realtà che dovranno beneficiare delle condizioni storiche relative alle opportunità di investimento che la città di Taranto sta producendo. Questo appuntamento è un’opportunità unica sul nostro territorio per essere aggiornati sui temi di interesse per le imprese».

