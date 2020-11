ANP: “Inaccettabile scarico di responsabilità su scuole, dirigenti e famiglie”

ANP Puglia, Associazione professionale e sindacale maggiormente rappresentativa dei dirigenti delle scuole, ha avviato una valutazione approfondita dei profili tecnico-giuridici dell’Ordinanza n. 413 del Presidente Emiliano e pertanto si riserva, all’esito di essa, di assumere le conseguenti e più idonee decisioni a tutela dei suoi rappresentati.

Nelle more della conclusione di tale approfondimento, ANP Puglia non può esimersi di osservare, per il momento, che:

il Presidente Emiliano addebita all’Amministrazione scolastica (Ministero dell’Istruzione) l’omissione “dell’aggiornamento tecnologico delle scuole del ciclo primario, nonostante i lunghi mesi di preparazione e gli ingenti investimenti effettuati”; nel far ciò, sorvola, invece, sulle responsabilità proprie in tema di potenziamento dei trasporti e delle risorse disponibili per il sistema sanitario, i cui ritardi e disfunzioni hanno grandemente determinato (esse, e non l’attività didattica delle scuole) l’attuale critica situazione; impartisce impropriamente istruzioni amministrativo-contabili alle scuole del territorio, intimando loro di provvedere “con l’urgenza del caso” al suddetto aggiornamento tecnologico, in assenza – da parte della Regione – di qualsiasi responsabilità nel concorrere al finanziamento necessario per attuarlo; detta norme “innovative” sulle assenze degli alunni e sulla loro giustificazione che, a parere di questa Associazione, rientrano invece fra quelle “norme generali sull’istruzione” di cui all’art. 117, comma 1, lett. n), della Costituzione, che – com’è noto ai più – afferiscono a materie di competenza esclusiva dello Stato.

Per questi motivi, ANP Puglia invita i colleghi dirigenti ad attenersi – per il momento ed anche in attesa di eventuali interpretazioni applicative che dovessero essere emanate da chi di competenza – unicamente alle norme statali in vigore adottate con il recente DPCM 3 novembre 2020 in tema di misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica. Tali norme, com’è noto, prevedono che fino al 3 dicembre 2020 gli alunni delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo frequentino in presenza, ferma restando la didattica digitale integrata al 100% per quelli del secondo ciclo.

ANP Puglia si riserva, come già detto, di attuare tutte le iniziative e le misure che riterrà necessarie a tutela dei propri associati e della categoria dei dirigenti, anche nell’interesse delle famiglie dei ragazzi che frequentano le nostre scuole, ai quali è dedicata tutta la nostra attività professionale – insieme a quella di docenti e personale scolastico – finalizzata a tutelare effettivamente, e non solo sulla carta, il loro sacrosanto diritto all’istruzione.

Nota di Roberto Romito – Presidente Regionale ANP puglia

