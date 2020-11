Taranto, FdI: Commissione speciale su emergenza COVID

“Costituire subito una Commissione Consiliare Speciale su problematiche dipendenti dall’emergenza COVID 19″ è la proposta che come rappresentanti di Fratelli d’Italia abbiamo depositato agli atti del consiglio comunale presentando un’apposita mozione. La nuova ondata di positivi, l’adozione di ulteriori provvedimenti restrittivi, il prolungarsi dei sacrifici sopportati dai nostri concittadini obbligano, infatti, l’assise cittadina ad un impegno straordinario.

Per questo, riteniamo opportuna la costituzione di una commissione speciale, possibilità prevista dall’art. 27 del regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, che operi ascoltando le rappresentanze economiche, produttive, sociali, culturali ed i gruppi di cittadini maggiormente colpiti dagli effetti della pandemia. Il consiglio comunale, a nostro avviso, ha il dovere di affrontare con maggiore organicità questa difficile fase, per questo crediamo debba monitorare attentamente l’evolversi dei riflessi economici connessi alla situazione emergenziale da Covid-19 per elaborare soluzioni a criticità contingenti ma anche dedicarsi allo studio e all’individuazione di proposte per favorire nei prossimi mesi la ripresa socio economico della nostra città. Avvertiamo, in tutta la cittadinanza, un forte bisogno di un luogo politico dove poter discutere sulle problematiche determinate dalla pandemia.

Problematiche che riguardano il commercio, i servizi pubblici, il settore sociale, con particolare attenzione alle famiglie, agli anziani e alle fasce più deboli della popolazione, ma anche per monitorare la situazione sanitaria in loco e il rispetto delle norme anticovid in città a tutela della salute pubblica. La pandemia in atto ha stravolto la vita dell’intera collettività, ponendo anche Taranto dinnanzi a situazioni inimmaginabili; pertanto come Fratelli d’Italia chiediamo l’istituzione di una commissione speciale che le possa affrontare al meglio per il bene di tutti i tarantini.”

Giampaolo Vietri, Tony Cannone, Floriana De Gennaro

Consiglieri Comunali di Taranto FRATELLI D’ITALIA

