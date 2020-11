Covid, a Statte Wi-Fi gratuito in 4 aree del paese per agevolare connessione

“L’emergenza Covid abbiamo deciso di affrontarla stando sui bisogni delle persone. Uno di questi è certamente quello della digitalizzazione e della connessione.” Così il Sindaco di Statte, Franco Andrioli, presentando il progetto del Wi-Fi gratuito in alcune aree del paese.

Statte, infatti, è il primo comune della provincia ionica ad aver attivato il wi-fi gratuito in quattro punti d’accesso strategici del territorio urbano: Via San Francesco d’Assisi nei pressi della Casa Comunale, Piazza Vittorio Veneto, via Pergolesi nei pressi degli uffici demografici e nella Biopiazza proprio dove si trova un luogo di formazione per eccellenza, ovvero la Biblioteca Comunale intitolata a Matteo Mastromarino.

Il progetto è stato realizzato grazie all’iniziativa promossa dal Ministero per lo Sviluppo Economico e la Infratel Italia “Piazza Wi-Fi Italia” e portato a termine, grazie all’opera di assistenza continua del settore Assetto del Territorio e Sviluppo Economico e dell’Ufficio Informatico del Comune di Statte, con l’installazione degli impianti lo scorso 5 novembre.

Essere smart è oggi una necessità impellente ed offre anche ai cittadini che hanno difficoltà di connessione di poter accedere ad uno strumento digitale, così indispensabile in tempi di pandemia, a costo zero – continua il Sindaco – uno strumento di modernità che oggi più che mai è anche uno strumento di connessione con un mondo che ci obbliga a rigide norme sul piano dei servizi in presenza o al distanziamento sociale.

Per utilizzare il Wi-Fi gratuito nelle aree coperte dal servizio che sono indicate da apposite paline esplicative, sarà necessario scaricare l’App gratuita WiFi.Italia.it. Una volta registrato il dispositivo, la connessione avverrà in maniera automatica. L’App di connessione è già disponibile sia per i dispositivi Android e iOS.

