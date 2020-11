Scuola: Vianello (M5S): “Emiliano ritiri ordinanza, famiglie pugliesi sono in confusione”

“Sulla scia dell’emergenza sanitaria in corso il Governo nazionale ha prodotto in questi mesi una serie di provvedimenti responsabili e basati su evidenze scientifiche, anche per il comparto scuola la Ministra Azzolina e di conseguenza tutto il personale che ne fa parte, compresi gli studenti, hanno dimostrato di saper bilanciare il diritto allo studio e la tutela della salute. A fronte di tale impegno, appare davvero incomprensibile e quantomai approssimativo l’atteggiamento di Emiliano che non ha mostrato la minima intenzione di rivedere l’ordinanza di chiusura totale delle scuole in Puglia, sebbene con l’ultimo Dpcm il Governo abbia decretato per la Puglia, regione classificata arancione, la continuità della didattica in presenza fino alla terza media.

Ma anzi, ha rigettato la responsabilità decisionale in mano al Governo nazionale, come se non fosse già chiara a livello centrale la posizione sulla scuola che, espletando il diritto allo studio, dovrebbe essere l’ultima cosa a chiudere e non la prima. La schizofrenia comunicativa di Emiliano, palesata soprattutto in queste ore, getta le famiglie pugliesi nella confusione, rivelando a tutti uno scenario incerto nel brevissimo periodo. Mi auguro che il presidente di Regione faccia un passo indietro”. Lo dichiara il deputato pugliese del M5S Giovanni Vianello.

