Parcheggi, aree pedonali e viabilità, tre ordinanze della Polizia Locale

La direzione Polizia Locale, con tre distinte ordinanze, ha previsto alcuni interventi in materia di parcheggi, aree pedonali e viabilità.

Con il primo provvedimento è stata disposta la chiusura del parcheggio del mercato Fadini, da questa mattina e fino al prossimo 30 novembre. Sono in corso, infatti, i lavori che collegheranno quest’area a quella attigua del nuovo parcheggio Artiglieria.

La seconda ordinanza recepisce e definisce gli indirizzi della delibera di giunta con la quale è stata istituita la nuova area pedonale in via D’Aquino, nel tratto compreso tra corso Due Mari e via Margherita.

L’ultimo provvedimento riguarda la realizzazione di tre dossi pedonali in via Lago di Bracciano, via Cesare Battisti e via Cesare Giulio Viola.