Marina Militare: Castello Aragonese di Taranto, temporanea sospensione delle visite

“Dal 6 novembre p.v. e fino a nuova comunicazione, il Castello Aragonese di Taranto gestito dalla Marina Militare, a seguito dell’adozione delle misure contenute nel DPCM del 3 novembre, adottato per contenere la Pandemia di Covid 19 in atto, non sarà disponibile per le visite al pubblico. Sarà cura di questo Comando Marittimo Sud della Marina Militare informare il pubblico della ripresa delle visite attraverso una Nota Stampa.”

