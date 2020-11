Covid-19: nota del gruppo consiliare “Con Emiliano” in risposta alle inopportune accuse dei consiglieri regionali di FI e di FdI sull’emergenza in Puglia

“Le accuse dei consiglieri regionali di Forza Italia e di Fratelli d’Italia denotano una risaputa e surreale volontà di strumentalizzare i problemi che stiamo affrontando. Espressioni come “viltà politica”, specie sulla questione scuole, oscurano il reale spirito di confronto e di collaborazione messo da sempre al primo posto nella gestione dell’emergenza da parte del governatore Emiliano e dell’assessore alla Sanità Lopalco nei confronti del Governo nazionale. Ricordiamo che la scelta della permanente chiusura delle scuole in Puglia di ogni ordine e grado è derivata da ragioni epidemiologiche e organizzative ampiamente motivate da Lopalco.

Inoltre, come espresso ieri dallo stesso, ove reputata necessaria la riapertura della didattica in presenza, secondo le disposizioni del nuovo DPCM, il Governo nazionale potrà richiedere la revoca dell’ordinanza del Presidente della regione Puglia che le valuterà di intesa col Ministero della Salute. In merito all’esternazione di chi vede una Puglia “perdente”, crediamo che la visione disfattista delle destre di oggi sia l’emblema di un retaggio inconciliante verso le contingenze e la complessità. Lo straordinario sforzo che la Puglia sta facendo per incrementare i posti letto, per convertire reparti, per assumere medici ed infermieri, per efficientare testing e tracing non sono affatto giochi da “prestigiatori”. Richiedono competenza, conoscenza delle problematiche del lavoro sul campo, risposte in tempistiche stringenti che spesso si scontrano con endemici e generali problemi organizzativi, come, ad esempio, il numero limite delle terapie intensive strutturabili, condizionato del numero di anestesisti e personale reperibile.

Lo scontro politico-ideologico non deve prevaricare il tema della salute dei cittadini pugliesi. Non si possono strumentalizzare le difficoltà delle regioni, della nazione e, talvolta, del mondo intero, in ragione di qualche facile consenso a urne chiuse. Una impegnata collaborazione da parte delle forze regionali di minoranza che prescinda da colori politici o regionali conseguenti ai DPCM: questo è quanto ci auguriamo.”

