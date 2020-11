Covid-19, conferenza dei sindaci ionici in seno all’ASL

Quest’oggi è stata indetta dal Sindaco Rinaldo Melucci la conferenza dei sindaci ionici in seno ad ASL, allargata ai neo eletti consiglieri regionali del territorio e alla task force regionale per la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, rappresentata per l’occasione da Pierluigi Lopalco.

Sindaci e consiglieri regionali, acquisendo le proposte tra gli altri di Donato Pentassuglia, hanno richiesto ad ASL un’implementazione delle informative sull’andamento di contagi e quarantene, anche al fine di organizzare migliori servizi ai cittadini in difficoltà, hanno richiesto alla Regione il coinvolgimento delle numerose strutture private del capoluogo ionico, che risulta baricentrico rispetto alle esigenze che i diversi scenari dei tecnici stanno tratteggiando da qui alle prossime settimane, hanno altresì esortato tutti ad affrontare in breve termine una riorganizzazione di breve-medio periodo, volta a ricercare e attrezzare nuovi posti letto senza pesare sui pazienti di altre patologie.

La conferenza tornerà a riunirsi a stretto giro per monitorare gli sviluppi della pandemia sul territorio provinciale e fornire il massimo supporto alla ASL ionica in questa fase così critica.

