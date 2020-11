Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, il punto su azioni anti-contagio

Questa mattina si è tenuta una riunione in videoconferenza del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocata dal prefetto di Taranto Demetrio Martino.

Tra i temi all’ordine del giorno la situazione internazionale, con i riflessi in termini di sicurezza dei punti sensibili, e le azioni da porre in essere alla luce del nuovo Dpcm per il contrasto al Covid-19.

I partecipanti hanno convenuto sulla necessità di ripristinare l’organizzazione di controllo del territorio così come strutturata durante la fase di lockdown.

Il Comune di Taranto, rappresentato dall’assessore alla Polizia Locale Gianni Cataldino e dal Comandante del corpo Michele Matichecchia, ha posto le esigenze dell’amministrazione Melucci a tutela di attività economiche e cittadini, chiedendo che il Governo dettagli maggiormente le misure per comprendere quali interventi di controllo operare.

Toccherà alla riunione tecnica che sarà presto convocata dal questore entrare nel merito dei controlli da effettuare.