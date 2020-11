Anche Martina avrà il suo drive through per i tamponi

L’Amministrazione comunale ha dato la disponibilità del nuovo Foro Boario in località Ortolini per l’esecuzione dei tamponi rapidi al fine di ottenere un adeguato tracciamento della diffusione del virus sul territorio.

Per questo motivo è stata inviata una formale richiesta alla Asl di Taranto per allestire un Presidio di Drive-through per l’esecuzione di tamponi antigenici.

Nei giorni scorsi è stato svolto un sopralluogo ad Ortolini con il Distretto Socio Sanitario della ASL Taranto. L’area, dotata dei servizi e degli spazi necessari, è stata ritenuta idonea, pertanto, l’istituzione sanitaria ha chiesto alla Protezione Civile regionale di mettere a disposizione della città di Martina Franca un modulo container, da collocare a riparo del capannone, per ampliare l’offerta delle sedi ove eseguire i tamponi molecolari, in particolare i test rapidi che sono in disponibilità delle Asl.

“L’andamento della curva epidemiologica sul territorio del Comune di Martina Franca richiede una celere risposta ai diversi operatori pubblici (dirigenti scolastici, insegnanti, ospedale, uffici comunali) e privati (imprese, famiglie, singoli cittadini) preoccupati di conoscere la diffusione del contagio nelle aule scolastiche e nei posti di lavoro. I cittadini di Martina Franca, dunque, non dovranno raggiungere le altre località delle provincia di Taranto ove questo servizio è stato allestito e ne potranno usufruire direttamente sul territorio comunale”, ha dichiarato il Sindaco Franco Ancona.

