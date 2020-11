Anche con il Covid-19, a Taranto c’è il trasporto oncologico gratuito dell’Associazione Nazionale Famiglie

Le famiglie tarantine che vivono un disagio, come assistere in casa un malato oncologico, o avere un minore con problemi, possono contare su un aiuto concreto e disinteressato. Per loro, infatti, a Taranto opera da anni l’Associazione Nazionale Famiglie, una Organizzazioni di Volontariato Ente del Terzo settore che realizza sul territorio una serie di attività per sostenere i nuclei familiari in difficoltà.

Tra queste spicca il trasporto oncologico gratuito per accompagnare i malati all’Ospedale “S.G. Moscati” dove devono effettuare la radioterapia, la chemioterapia o le cure in Oncoematologia.

Laddove l’ASL Taranto decidesse, in base all’emergenza Covid-19, di spostare tali reparti in altre strutture sanitarie, come già accaduto in primavera durante il lockdown, l’associazione è già pronta a rimodularne l’organizzazione. Il servizio viene svolto dai volontari dell’Associazione Nazionale Famiglie che, utilizzando un pullmino da 8 posti dotato di pedana per la movimentazione di carrozzine, prelevano il malato con un accompagnatore dalla sua abitazione, dove lo riporteranno dopo che avrà effettuato la terapia presso il nosocomio tarantino.

Questo servizio, completamente gratuito, viene garantito su tutto il territorio comunale di Taranto e di San Giorgio Jonico, le modalità per accedervi sono sul sito www.anfam.it.

L’Associazione Nazionale Famiglie è molto attiva anche in altri ambiti: la sua mission, infatti, è tutelare la dignità e migliorare la qualità della vita delle persone – dai bambini agli anziani – in ogni loro aspetto e momento della vita.

Grandi risultati sta conseguendo il servizio di “ascolto telefonico”, una linea sicura alla quale si può rivolgere in tranquillità chi ha un problema, trovando una “voce amica” che, oltre al conforto, potrà indirizzare l’utente verso la struttura in grado di assisterlo.

I volontari dell’Associazione Nazionale Famiglie realizzano anche percorsi educativi per il recupero di minori dopo l’abbandono della scuola, aiutandoli così a recuperare il gap e a reintegrarsi nell’ambiente scolastico. L’Associazione Nazionale Famiglie è attiva anche in altri ambiti, tra i quali la prevenzione sanitaria organizzando campagne di screening gratuiti.

Per informazioni sulle attività, tutte realizzate nel pieno rispetto delle prescrizioni anti Covid-19, visitare il sito www.anfam.it o contattare la sede (Via Cavallotti n.149 a Taranto) telefonando al 0992216002 o inviando una mail a info@anfam.it.

