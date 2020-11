Al via RICONNETTI, iniziativa pubblica di raccolta pc da donare a chi ne ha bisogno

Parte oggi a Maruggio (Ta) RI CONNETTI, iniziativa pubblica di raccolta computer, portatili e tablet, di qualsiasi marca e tipologia, purché funzionanti e sufficientemente recenti da donare previa rigenerazione e sanificazione a famiglie in difficoltà, attraverso i Servizi Sociali del Comune di Maruggio. L’iniziativa nasce come supporto concreto alla didattica a distanza imposta dall’emergenza COVID-19 a tutte le scuole del territorio, agevolando gli studenti nell’accesso a lezioni e strumenti didattici digitali in questo complesso momento.

I dispositivi raccolti, sanificati e rigenerati, saranno consegnati alle famiglie degli studenti che ne faranno richiesta attraverso la mediazione dei Servizi Sociali del Comune di Maruggio, che ne disporrà la donazione secondo criteri di priorità concordati con le associazioni promotrici del progetto.

L’iniziativa punta anche a prevenire la generazione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), costosi nella produzione e impattanti nello smaltimento. Dare una seconda possibilità ai dispositivi elettronici è sempre più importante, basti pensare che nel 2019 l’Italia ha prodotto circa 1 milione di tonnellate di Raee, ma solo il 39% è stato recuperato dai sistemi collettivi, a fronte di un target europeo del 65% con un impatto altissimo per l’ambiente.

Ri CONNETTI è a cura dell’APS Legambiente Maruggio a supporto delle iniziative promozionali del “Centro del Riuso” comunale, nell’ambito del progetto nazionale “ECCO, Economie Circolari di COmunità” per la rigenerazione ambientale, sociale e culturale. Un’iniziativa finanziata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e in collaborazione con i Servizi Sociali del Comune di Maruggio.

La consegna dei dispositivi potrà avvenire presso il Centro del Riuso di Maruggio in via G. D’Annunzio, il martedì e venerdì dalle ore 16 alle ore 19 e il mercoledì dalle ore 9 alle ore 12, in alternativa chiamando il numero 340 3104202 per il ritiro presso il proprio domicilio, previo accordo e rispettando i protocolli anti-Covid-19.

«Chi entra in Legambiente sa di sposare una missione sociale che va ben oltre le tematiche ambientaliste, abbracciando azioni ed esigenze della comunità locale – ha dichiarato Gianfranco Cipriani, presidente di Legambiente Maruggio – Con questo spirito doniamo come circolo locale dell’associazione, tempo, sforzi e passione a beneficio della nostra comunità, con azioni che mirano a migliorare le condizioni di vita di grandi e, come in questo caso, di giovani studenti».

