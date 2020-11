Taranto: i carabinieri arrestano spacciatore e vedetta in città vecchia

I carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Taranto hanno arrestato, nella flagranza del reato di spaccio di sostanze stupefacenti, un 59enne tarantino e un 29enne albanese, già da 9 anni residente in Italia. I militari, ritenendo che il 59enne avesse messo in piedi un’attività di spaccio, da diversi giorni avevano predisposto dei servizi di osservazione nei pressi della sua abitazione attraverso i quali hanno accertato che il giovane albanese, specialmente nelle ore notturne, svolgeva le mansioni di “vedetta” assicurando al 59enne l’illegale attività, informandolo per tempo dell’arrivo delle Forze dell’Ordine.

I carabinieri hanno quindi messo in atto una fulminea operazione che ha portato al sequestro di gr. 200 grammi di eroina e all’arresto dei due, che su disposizione dell’A.G., sono stati condotti presso la Casa Circondariale di Taranto.

Ladro arrestato dai carabinieri

I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Taranto hanno arrestato, per furto aggravato, un 28enne censurato del posto. I militari, allertati da una chiamata giunta al 112 da parte di alcuni passanti insospettiti da strani rumori provenienti dall’interno della palazzina della ASL di Via Ancona, si sono portati immediatamente sul posto, sorprendendo il 28enne mentre si allontanava dall’edificio. L’uomo, dopo un breve inseguimento a piedi, è stato bloccato e, a seguito di una perquisizione personale, trovato in possesso di circa 100,00 euro in monete e di un’asta in metallo smonta-copertoni.

A seguito dell’ispezione effettuata all’interno della struttura, i carabinieri hanno accertato che il malfattore, dopo aver forzato la porta d’ingresso, si era introdotto all’interno e aveva saccheggiato le macchinette distributrici automatiche di cibi e bevande, asportando l’incasso.

Al termine delle formalità di rito, il 28enne, su disposizione dell’A.G., è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

