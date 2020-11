Palazzo Archita, sopralluogo dell’assessore Viggiano

Proseguono i lavori di realizzazione delle nuove coperture di Palazzo Archita, primo step del generale progetto di recupero che l’amministrazione Melucci ha ripreso e finalizzato.

Questa mattina l’assessore ai lavori pubblici Francesca Viggiano ha effettuato un sopralluogo sulla copertura dell’immobile, dove ditta e operai sono al lavoro per terminare uno degli interventi fondamentali per preservare la struttura.

«Chi come me ha visto i fasti e la decadenza di questo palazzo – ha spiegato Viggiano – non vede l’ora di riconsegnarlo alla città. Ed è quello per cui ci stiamo impegnando, a partire dal sindaco Rinaldo Melucci, stiamo lavorando alacremente affinché questa parte dei lavori, che comprende anche il consolidamento statico della struttura, sia consegnata nel più breve tempo possibile. A breve, tra l’altro, ci sarà la firma del contratto per la progettazione del recupero complessivo dell’immobile, il suo aspetto definitivo che contribuirà a riqualificare l’intero Borgo».

