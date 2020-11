Nuova donazione plasma al “Perrino” di Brindisi

Continuano nel Centro trasfusionale dell’ospedale Perrino di Brindisi le donazioni di plasma iperimmune. Un infermiere del reparto di Oncologia del Perrino, Antonio Chirico, si è sottoposto oggi a plasmaferesi.

“Negli ultimi giorni, così come nella prima fase dell’emergenza – dice Antonella Miccoli, responsabile vicario del Trasfusionale – hanno voluto donare il plasma diversi operatori sanitari guariti dal Covid: il direttore del reparto di Chirurgia generale, Giuseppe Manca, il chirurgo Enrico Antonica e l’infermiere del Moscati di Taranto Marco Urso. Stiamo cercando di incrementare le scorte di plasma con continui screening di potenziali donatori”.

La dottoressa Miccoli lancia un appello alla donazione del sangue. “Donare il sangue – sottolinea – non comporta alcun rischio. Al Trasfusionale si accede attraverso un percorso protetto con il rispetto di tutti i protocolli a tutela di operatori sanitari e utenti”.

Si può donare dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12 prenotando al numero 0831 537274, con un pre-triage telefonico. Per la prossima settimana, in collaborazione con l’Avis di Brindisi, sono in programma anche raccolte pomeridiane.

