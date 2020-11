Il plauso al personale di Kyma Mobilità

Nota dell’Avvocato Giorgia Gira, Presidente Kyma Mobilità​. “A nome mio, dei Consiglieri e del management di Kyma Mobilità ringrazio tutto il personale che, in occasione del tradizionale “ponte” di domenica 1 e lunedì 2 novembre, ha assicurato ai tarantini un efficiente servizio di collegamento con i cimiteri della città, sia il “San Brunone” di Taranto che il “Santa Maria Porta del Cielo” di Talsano.

Il primo pensiero va agli autisti dei nostri autobus che da sempre sono in “pima linea”, a contatto diretto con i passeggeri dei quali, purtroppo, spesso devono subire le intemperanze, un fenomeno ancora più frequente in questo periodo in cui molti, a causa delle restrizioni che stiamo subendo per la pandemia, hanno i nervi a fior di pelle.

Poi penso al personale dei capolinea che parimenti devono interfacciarsi con i cittadini, controllando che indossino le mascherine e osservino il distanziamento sociale. In ultimo il personale degli uffici che ha pianificato e gestito anche le “corse speciali aggiuntive” di queste due giornate, nonché quello delle officine che ha garantito la disponibilità degli autobus.

A tutti un grazie da noi e dall’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Rinaldo Melucci, per riuscire a garantire ai tarantini un servizio di trasporto pubblico locale efficiente. Sul loro impegno e spirito di appartenenza all’azienda, Kyma Mobilità e tutta la comunità ripongono fiducia per affrontare, come già accaduto in primavera, un nuovo periodo in cui i nostri autobus dovranno circolare con una capacità ridotta.

