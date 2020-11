Continuano gli incontri dell’assessore Adamo con il personale delle direzioni del Comune di Taranto

L’assessore agli Affari Generali e alle Risorse Umane Annalisa Adamo, ieri mattina, ha incontrato assistenti sociali, psicologhe, amministrativi e tecnici della direzione Servizi Sociali, personale che in questo particolare momento di emergenza porta avanti servizi essenziali per la tenuta sociale.

«Intendo continuare a incontrare i dirigenti e il personale delle direzioni – ha spiegato l’assessore Adamo -, mantenendo con loro un contatto quanto più possibile diretto e costante. A tutto il personale comunale va riconosciuto l’enorme sforzo di portare avanti progetti e servizi essenziali per fornire una risposta amministrativa concreta, affinché l’azione politica possa realizzarsi. È bello riscontrare, inoltre, come le nuove assunzioni stiano già dando altra linfa vitale alla macchina amministrativa: questo frangente storico sarà un’occasione di rinascita per Taranto, per l’amministrazione comunale e per il tessuto sociale, se sapremo affrontare la sfida con coraggio, basandoci su quei valori di servizio, condivisione, intelligenza, fiducia, negoziazione e universalità che da sempre rappresentano le qualità autentiche di una grande comunità».