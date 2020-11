Cia Due Mari: “Proroga della stagione irrigua, risposte positive alla nostra richiesta”

“Considerate le temperature ancora alte che stanno continuando a caratterizzare l’andamento climatico, avevamo chiesto una proroga della stagione irrigua per tutto il mese sul territorio di Taranto. Il direttore generale del Consorzio di Bonifica Stornara e Tara, che ringraziamo per la solerzia e la disponibilità, ci ha informati di aver prontamente inoltrato la nostra richiesta al Consorzio di Bonifica Bradano e Metaponto, all’Ente Irrigazione e all’Autorità di Bacino del Distretto dell’Appennino Meridionale per il prosieguo della fornitura idrica”.

Stessa solerzia si è verificata per gli impianti Arif dove il direttore Francesco Ferraro i responsabili Antonio Giannini e Augusto Rateo hanno dato il via libera alla proroga della stagione irrigua. Attraverso una nota, il direttore e il presidente di CIA Due Mari (Taranto-Brindisi), rispettivamente Vito Rubino e Pietro De Padova, esprimono la propria soddisfazione e il loro plauso per la sensibilità mostrata dai dirigenti Arif e quelli del Consorzio Stornara e Tara, in merito alla richiesta di prorogare di un mese il servizio irriguo nei territori della provincia di Taranto.

Un ringraziamento particolare ad Antonio Masella responsabile del servizio irriguo del Consorzio Stornara e Tara, il quale in maniera sapiente ed equilibrata ha saputo gestire le risorse idriche nonostante le varie problematiche create dalla Basilicata che abbiamo evidenziato nel corso della stagione.

