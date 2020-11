Viale Liguria, riunione tra Kyma Mobilità e gli assessori Cataldino e Manzulli

Nella mattinata odierna Kyma Mobilità ha tenuto una riunione in videoconferenza con Gianni Cataldino, assessore alla Polizia locale e Mobilità, e Fabrizio Manzulli, assessore allo Sviluppo Economico, Marketing Territoriale e Turismo. Per Kyma Mobilità hanno partecipato all’incontro la presidente Giorgia Gira, con il management aziendale.

Tema della riunione, individuare le soluzioni per migliorare la mobilità su viale Liguria, strategica arteria commerciale cittadina per la quale l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Rinaldo Melucci sta elaborando un nuovo assetto, che sarà prima condiviso con le associazioni di categoria.

Gli obiettivi sono chiari: favorire lo sviluppo delle attività commerciali della zona, in equilibrio con una strategia di mobilità condivisa. Resta chiaro, inoltre, che al contempo la linea dell’amministrazione Melucci è di rigido contrasto al parcheggio in doppia fila: i controlli severi già posti in essere vanno in questa direzione.

La nuova organizzazione di viale Liguria rientra in un più ampio programma dell’amministrazione comunale per dotare Taranto di una nuova mobilità sostenibile, anche con l’implementazione di piste ciclabili, in linea con le principali città europee.