Referendum e Regionali 2020, pronti i pagamenti per presidenti e scrutatori

L’amministrazione Melucci, a seguito di comunicazione pervenuta dalla tesoreria comunale, informa che i pagamenti per i presidenti e gli scrutatori che hanno prestato servizio ai seggi, durante l’ultima consultazione elettorale del Referendum e delle Regionali, saranno perfezionati secondo le seguenti modalità.

I componenti di seggio che hanno richiesto il pagamento mediante bonifico bancario, ne avranno evidenza sul conto corrente personale già comunicato. Per chi, invece, ha optato per la rimessa diretta, l’istituto tesoriere “Banca Popolare di Puglia e Basilicata” ha comunicato che il pagamento dei mandati a loro favore potrà avvenire dal giorno lunedì 9 novembre 2020, in circolarità, nelle seguenti sedi cittadine:

• Filiale di Taranto – via Di Palma, 46/50 – 099/4541111 – tarantosede@bppb.it;

• Agenzia 3 di Taranto – corso Vittorio Emanuele II, 326 (Talsano) – 099/7311072 – tarantoag3@bppb.it;

• Agenzia 4 di Taranto – via Orsini, 45/49 – 099/4711811 – tarantoag4@bppb.it;

• Agenzia 5 di Taranto – via Cesare Battisti, 157/159 – 099/7364611 – tarantoag5@bppb.it;

• Agenzia 6 di Taranto – viale Liguria, 54/B – 099/7364511 – tarantoag6@bppb.it.

L’istituto bancario, inoltre, ha comunicato che la data del 9 novembre consentirà di non creare sovrapposizioni con il già notevole afflusso previsto per la settimana in corso, conseguenza del pagamento delle pensioni. Tale scelta organizzativa consentirà di gestire al meglio, in questo particolare periodo di emergenza sanitaria, eventuali problematiche di assembramento.

Nel rispetto di tutte le linee guida attualmente vigenti, quindi, le sedi elencate garantiranno tutti i giorni, fino al prossimo 24 novembre, l’accesso nelle ore antimeridiane per il servizio di cassa e consulenza, in quelle pomeridiane esclusivamente per le attività di consulenza con preventivo appuntamento. L’accesso, consentito preferibilmente previo appuntamento, avverrà in maniera contingentata, muniti dei dispositivi di protezione individuali e, in ogni caso, con rapporto massimo di uno a uno tra cliente e lavoratore.

Per richiedere un appuntamento è possibile chiamare la sede prescelta o compilare sul sito internet della BPPB il form nella sezione “Contattaci – Fissa un appuntamento”. È possibile prenotare un appuntamento anche tramite l’app “ufirst”.

