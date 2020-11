Progetto Verde Amico, impegnati 130 lavoratori ex Isola Verde

Il risanamento di zone dell’area di crisi complessa dell’area tarantina: prosegue di gran lena su questa direttrice il lavoro di bonifica leggera affidato alla partecipata del Comune di Taranto Kyma Servizi impegnata dal 24 agosto scorso nella seconda fase del progetto Verde Amico, frutto dell’accordo tra Regione Puglia, Comune di Taranto e Commissario per le bonifiche.

I 130 lavoratori ex Isola Verde sono operativi nei cantieri di Ponte Punta Penna nella zona del primo pilone, al Mercato Ittico, Piazzale Democrate di Porta Napoli e nella Scuola Gabelli del quartiere Tamburi. In particolare, in zona Primo Pilone nei pressi del Parco della Rimembranza, che è già stato bonificato, si procede con l’attività di pulizia e raccolta di rifiuti di vario genere. Scarti dell’attività di pesca, plastica, vetro, legno e persino pneumatici usati, i rifiuti che vengono rinvenuti prevalentemente in queste zone. I rifiuti vengono raccolti e contenuti all’interno dei bustoni neri della spazzatura, accatastati in un’area adeguatamente segnalata e trasportati in discarica autorizzata da Kyma ambiente.

Nel frattempo, la squadra addetta al monitoraggio ambientale prosegue la verifica delle aree già risanate e perlustra le zone da bonificare successivamente.

Su “Verde Amico” il Sindaco Rinaldo Melucci e il Prefetto Demetrio Martino, Commissario per le Bonifiche, hanno convenuto sulla necessità di stabilire un incontro, da tenersi nei prossimi giorni. La proroga del progetto scade, infatti, il prossimo 24 novembre.

