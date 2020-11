L’assessore agli Affari Generali e alle Risorse Umane del Comune di Taranto Annalisa Adamo fa sapere che si è tenuto oggi il tavolo per la firma dell’ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo relativo alla progressione economica orizzontale del personale non dirigente per l’esercizio corrente, in attuazione dell’accordo siglato nell’anno 2019, parte integrante del CCDI 2019/2021 sottoscritto il 31 dicembre 2019.