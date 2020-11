Manutenzione del verde pubblico, sopralluogo del sindaco a Paolo VI

Operatori al lavoro, nel quartiere Paolo VI di Taranto, su alberature e siepi di viale Cannata, corso Buozzi, via De Gasperi e nelle aree attigue.

Il sindaco Rinaldo Melucci ha effettuato un sopralluogo per verificare di persona le attività svolte. «Gli interventi di manutenzione proseguono secondo programmazione – ha dichiarato -, confermiamo la nostra attenzione per tutti i quartieri cittadini e in particolare per le periferie. La manutenzione del verde, oltre alla sua funzione ordinaria, è un segnale di tutela del decoro che migliora la qualità della vita per i nostri cittadini, dando esempio di come la bellezza dei nostri luoghi sia un bene da condividere».