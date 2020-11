Lotta al commercio abusivo, interventi della Polizia Locale in tutta la città

Sempre, e a maggior ragione in questo difficile momento, il contrasto all’abusivismo è una delle attività di controllo poste in essere dalla Polizia Locale su indicazione dell’amministrazione Melucci.

Operazioni congiunte con Polizia di Stato e ispettori ASL – SIAN sono state effettuate nell’Isola Madre per contrastare la vendita abusiva di mitili. Ulteriori controlli della squadra “Annona” della Polizia Locale nei pressi del mercato Fadini, di piazza Ramellini e di via Principe Amedeo hanno portato a numerosi sequestri con sanzioni per 5mila euro.

I controlli, associati a quelli sulla corretta applicazione del Dpcm e delle ordinanze sindacali, continueranno serrati con l’obiettivo di rendere la città più sicura e premiare i cittadini che rispettano le regole e sono consapevoli che solo con il contributo di tutti il territorio continuerà a crescere.

