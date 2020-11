Kyma Mobilità pronta per il nuovo DPCM

Da tempo Kyma Mobilità sta adottando negli ambienti di lavoro tutti gli accorgimenti anti Covid-19 per tutelare i dipendenti e i passeggeri. Già da mesi gli autobus, su cui ricordiamo è obbligatoria la mascherina, e tutti gli ambienti di lavoro – uffici, sale di attesa e laboratori – vengono sottoposti periodicamente a sanificazione da ditte specializzate.

Già da settimane, inoltre, per accedere agli uffici è obbligatorio far rilevare la temperatura corporea ai termoscanner installati all’ingresso, li stessi apparati installati anche nell’Ufficio vendite di Via d’Aquino e nei locali ai capolinea di Kyma Mobilità, come quello al centro commerciale “Porte dello Jonio” e al Porto mercantile.

«Sugli autobus e in tutti gli ambienti di lavoro abbiamo installato i dispenser di gel igienizzante per le mani – ha detto l’Avvocato Giorgia Gira, presidente di Kyma Mobilità – mentre per accedere agli ambienti di lavoro è obbligatorio usare i termoscanner e indossare la mascherina».

«Se le indiscrezioni circolate sul nuovo DPCM dovessero essere confermate – ha poi detto il Presidente Giorgia Gira – già nelle prossime ore la capacità dei mezzi del trasporto pubblico locale dovrebbe essere ulteriormente ridotta fino al 50%. Per questo faccio mio l’appello del Sindaco Rinaldo Melucci al senso di responsabilità dei tarantini: usate gli autobus solo per spostamenti strettamente necessari. Se, come già accaduto in primavera, la nostra comunità sarà coesa nel rispetto delle regole, anche questa volta #andratuttobene!»

