Imprese e sviluppo, confronto tra l’assessore Manzulli e Casartigiani

Nuovo confronto tra Casartigiani Taranto e l’assessore allo Sviluppo Economico, Marketing Territoriale e Turismo Fabrizio Manzulli. All’incontro, tenuto ieri nella sede dell’assessorato, hanno partecipato il segretario provinciale Stefano Castronuovo e il consigliere del direttivo Ivano Mignogna.

Centrale la discussione sullo stato di salute delle imprese artigiane, alla luce delle nuove restrizioni imposte dal Governo per contenere la diffusione del virus. Casartigiani, a tal proposito, ha chiesto collaborazione all’amministrazione comunale per il settore, in vista di nuove e più severe limitazioni, e ha proposto ristori sicuri per le attività chiuse dall’ultimo Dpcm.

Si è discusso anche di abusivismo e di sviluppo delle imprese locali, focalizzando l’attenzione a bandi e incentivi ad hoc da promuovere in sinergia con il mondo delle associazioni di categoria.

Continua, inoltre, il lavoro su un progetto che riguarda il settore “estetica e acconciatura”: le parti stanno ragionando su nuovi strumenti per incentivare la collaborazione tra aziende, come l’affitto della poltrona nei parrucchieri, o della cabina estetica.

«Ho accolto con entusiasmo le loro proposte e sollecitazioni – ha spiegato l’assessore Manzulli -, siamo disponibili a proseguire il lavoro avviato per raggiungere gli obiettivi prefissi. Casartigiani, nonostante il complicato periodo che viviamo, continua a guardare avanti e a programmare le attività future cercando di adeguarsi ai tempi che cambiano. Ci aspettano mesi ancora molto duri, ma solo restando uniti nell’individuazione di idonee soluzioni a tutela delle nostre aziende, sapremo superare la crisi».