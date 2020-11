Convenzione Confindustria Bari-BAT – Giovani Imprenditori e PoliBa

Didattica, formazione, coinvolgimento delle imprese in percorsi di formazione a favore degli studenti anche attraverso la partecipazione al laboratorio Digilab del Poliba sono alcuni tratti significanti dell’accordo quadro, di durara triennale, che il Politecnico di Bari e la Confindustria Bari-Bat, sezione Giovani imprenditori, andranno a sottoscrivere domani, mercoledì, 4 novembre, ore 10.00, presso la sede del Rettorato.

In particolare, il Politecnico di Bari e i Giovani imprenditori di Confindustria Bari-Barletta, Andria, Trani, si propongono di attuare forme di collaborazione con riferimento al coinvolgimento delle imprese consociate in iniziative di open innovation; tirocini formativi con le imprese; sviluppo di iniziative, modello “business study tour”, che permetta di avvicinare imprese e studenti; attività di ricerca, sviluppo e formazione.

Inoltre, Confindustria Bari-Bat favorirà supporto al Politecnico per svolgimento di tirocini a favore di studenti e/o neolaureati del Politecnico; organizzazione di visite e stages didattici, indirizzati agli studenti; organizzazione di conferenze, dibattiti e seminari; finanziamento di assegni di ricerca e borse di studio per percorsi di dottorato di ricerca erogati dal Politecnico su temi di ricerca concordati con Confindustria.

La convenzione quadro, Politecnico di Bari – Confindustria Bari-Bat, sezione Giovani imprenditori sarà sottoscritta dal Rettore del Poliba, prof. Francesco Cupertino e dal Presidente dei giovani imprenditori, dott. Donato Notarangelo.

