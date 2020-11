ArcelorMittal: proroga ammortizzatori sociali dal 16/11 per massimo 8.137 lavoratori

ArcelorMittal ha comunicato ai sindacati che dal 16 novembre ci sarà la proroga degli ammortizzatori sociali per un numero massimo di 8.137 dipendenti dello stabilimento di Taranto non più attraverso la Cassa integrazione ordinaria guadagni per 13 settimane (che è stata revocata), ma con 6 settimane di Cassa integrazione con causale Covid 19.

La sospensione interesserà complessivamente, e secondo le esigenze dell’azienda, 5.617 operai, 1.520 impiegati, 870 equivalenti e 130 quadri.

A Taranto si procederà alla consultazione con i sindacati venerdì 6 novembre alle ore 11, ma l’azienda spiega che “trattandosi di un evento oggettivamente non evitabile che rende indifferibile la riduzione dell’attività lavorativa” riconducibile “alla situazione di emergenza epidemiologica da virus Covid 19 in atto a livello nazionale”, si andrà avanti con la procedura. (ANSA).

Correlati

Commenta l'articolo: