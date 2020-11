Regionali, Mazzarano in Consiglio

Oddati e Chianese: “Sale a tre il numero dei consiglieri regionali del Pd eletti nella circoscrizione di Taranto. Grandissima soddisfazione”

“Risultato importantissimo quello che registriamo”. Così Nicola Oddati, responsabile dell’Iniziativa Politica del Pd nazionale e commissario provinciale di Taranto, e Giovanni Chianese, commissario provinciale, alla notizia dell’ingresso di Michele Mazzarano nella massima assise regionale. “E’ certamente qualcosa di cui andiamo fieri. Sale a tre il numero dei consiglieri regionali del Partito Democratico eletti nella circoscrizione di Taranto; uno dei quali tra l’altro ha ricevuto anche la delega di assessore all’agricoltura”.

“Senza dubbio riconosciamo le competenze e l’esperienza maturata da Michele Mazzarano. Ora la parola d’ordine è continuità con il lavoro politico svolto nel corso dell’ ultimo mandato dal consigliere regionale, che ha fatto della partita green il cuore del suo programma elettorale, richiamando frequentemente la preziosa occasione per Taranto rappresentata dal Green New Deal. Un aspetto che ci permette di partecipare con ancora maggiore entusiasmo, dal momento che il partito ha finalmente avviato un percorso che va chiaramente in questa direzione, proponendo con grande convinzione un modello di sviluppo nuovo per il territorio jonico, certamente alternativo a quello della grande industria. Oggi il Pd di Taranto vanta una importante rappresentanza in Consiglio regionale”.

“Salutiamo dunque – concludono Oddati e Chianese – con soddisfazione la notizia della elezione di Michele Mazzarano, terzo consigliere regionale del Partito Democratico per la circoscrizione di Taranto, al quale rivolgiamo i nostri migliori auguri”.

