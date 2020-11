Commemorazione di tutti i defunti della nostra comunità e dei caduti di tutte le guerre

Tradizionale commemorazione questa mattina di tutti i defunti della nostra comunità e dei caduti di tutte le guerre presso il cimitero comunale di San Brunone, alla presenza tra gli altri dell’Arcivescovo Filippo Santoro, del Prefetto Demetrio Martino e del Sindaco Rinaldo Melucci.

«Devo riprendere e rafforzare le parole lucide del nostro Arcivescovo, in questo giorno così sentito, in un anno così particolare – ha dichiarato il primo cittadino ionico a margine della celebrazione eucaristica -, è il momento della responsabilità di tutti, ed è anche il momento in cui la nostra comunità è chiamata a compiere un salto di qualità, a mettere al centro del proprio linguaggio, dei propri pensieri e delle proprie azioni il noi, e non più l’io. Solo insieme possiamo farcela, uscirne migliori, onorare la memoria di quanti hanno già perso la vita per questa pandemia, nonché sostenere gli sforzi di tutti quelli che si stanno occupando di preservare la nostra salute e la nostra vita economica».

Il Sindaco Rinaldo Melucci: «La collaborazione tra la Polizia Locale e i gruppi di Protezione Civile, in queste giornate particolari, è stata fondamentale. Grazie a tutti loro, è stato possibile consentire l’accesso regolare ai cimiteri.

Agli operatori della Polizia Locale, alla direzione Ambiente del Comune di Taranto, ai volontari dei gruppi AV2M, ERA Magna Grecia, Gruppo Volontari Protezione Civile, Amici del Soccorso, Taras, Croce Rossa e Misericordia va il nostro più profondo ringraziamento».

