Aggiornamento ricoveri per Covid

L’ASL Taranto rende noto che l’ospedale “San Giuseppe Moscati” ospita, alle ore 16 del 2 novembre 2020, n. 95 pazienti affetti da Covid, così distribuiti:

n. 28 presso il reparto Malattie Infettive;

n. 18 presso il reparto di Pneumologia;

n. 9 presso il reparto di Rianimazione;

n. 40 in carico ad un’equipe multidisciplinare medica e infermieristica del 118, con la consulenza specialistica infettivologica e pneumologica. Questi pazienti sono così suddivisi: 20 sono assistiti nel padiglione Asset, 9 si trovano negli spazi ristrutturati nell’ex auditorium e 11 in stanze all’uopo attrezzate sempre nel padiglione infettivi.

Allo stato attuale nessun paziente risulta allocato nelle tende, installate per l’assistenza e la presa in carico anticipata rispetto al ricovero, in attesa dei tamponi.

Il Presidio Covid post acuzie di Mottola ospita ad oggi n. 22 pazienti post-Covid.

Si precisa che a tutti i pazienti sono garantite la presa in carico, l’assistenza clinica e il sostegno da parte di tutti gli operatori sanitari, con un evidente e costante miglioramento delle capacità assistenziali.

