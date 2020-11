Sempre al lavoro nelle officine di Kyma Mobilità

Anche in occasione del “ponte” delle due festività di Ognissanti e della Commemorazione dei Defunti, il personale di Kyma Mobilità addetto alla manutenzione del parco mezzi, è all’opera delle officine della azienda per garantire la massima disponibilità di autobus per il servizio.

Da alcuni anni Kyma Mobilità ha fatto la scelta strategica di potenziare la capacità delle proprie officine aziendali evitando il ricorso alla manutenzione presso terzi.

Questa scelta sta dando importanti risultati con una maggiore disponibilità di autobus in linea e un significativo risparmio dei costi aziendale.

​

Correlati

Commenta l'articolo: