L’assessore Cataldino: «Lotta alla doppia fila»

“Le strade della nostra città – sottolinea Gianni Cataldino, Assessore alla Polizia Locale – non possono e non debbono più essere oggetto di “occupazione abusiva” da parte di autisti incivili.

Il fenomeno delle doppie file, soprattutto nelle zone maggiormente interessate da intenso traffico veicolare, sarà fortemente contrastato dalla Polizia Locale. Dai prossimi giorni infatti, oltre quella già in esercizio, un’altra auto avrà in dotazione il sistema “Street Control” che filmerà, al passaggio del mezzo, le auto in doppia fila con conseguente verbale a carico del trasgressore.

Imprimere un’accelerazione al contrasto a comportamenti non più tollerabili, questo il mandato del sindaco Rinaldo Melucci.

Vogliamo tutelare tutti i cittadini che chiedono il rispetto delle regole e spesso subiscono la “violenza” di chi, con comportamenti scorretti quali la doppia fila, lede sia la fluidità della circolazione che la libertà di chi parcheggia regolarmente.

In questo periodo difficile è ancora più doveroso garantire il rispetto delle regole. È sempre opportuno sottolineare che le sanzioni sono un deterrente necessario e il Comune utilizza i proventi rivenienti non per fare cassa, ma investendoli in strumenti utili a garantire maggiore sicurezza sulle strade.”

