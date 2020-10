Controlli in Città Vecchia: 60 kg di prodotti ittici sequestrati dalla Polizia di Stato

Continuano senza sosta i controlli della Polizia di Stato in città Vecchià, a Taranto, finalizzati a reprimere qualsiasi forma di illegalità e di crimininalità diffusa. L’attenzione degli agenti del Commissariato Borgo, che hanno operato unitamente alla Polizia Locale e alla ASL, si è rivolta alla repressione dei delitti in materia di vendita abusiva di prodotti ittici nella centralissima via Garibaldi.

Sulla banchina, di fronte alla Chiesa di San Giuseppe, i poliziotti hanno individuato due persone che, sui loro banchetti, erano intente a sgusciare diversi prodotti ittici di provenienza sconosciuta.

Attesa la mancata attestazione sulla tracciabilità dei mitili, si è proceduto al sequestro di 60 kg di prodotti e alla denuncia delle due persone per l’immissione nel mercato di sostanze destinate all’alimentazione e pericolose per la salute pubblica. Sono in corso ulteriori indagini per individuare l’eventuale presenza di altre persone coinvolte nel commercio abusivo di mitili.

I controlli rigorosi continueranno anche nelle prossime settimane.

