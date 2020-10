Protesta a Taranto, Giangrande (Confcommercio): “Nulla giustifica folle intervento medico negazionista”

“Esprimere il proprio dissenso è legittimo, manifestare pubblicamente in modo civile è un diritto sancito dalla Costituzione. L’articolo 17 esplicita: ‘I Cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e SENZA ARMI…’. Le parole tuttavia – afferma il presidente provinciale di Confcommercio Taranto, Leonardo Giangrande- possono fare male più delle armi, e chi si assume la responsabilità di organizzare una manifestazione di protesta ha l’obbligo di governare l’evento, se è vero che l’obiettivo è quello di rendere pubblico il malessere di una comunità e di mandare messaggi alla politica.

Nulla può giustificare il folle intervento alla manifestazione tarantina, di giovedì scorso, del medico negazionista, duramente condannato dall’Ordine provinciale dei Medici. Parole come pietre, lanciate su una folla arrabbiata, delusa, ancora una volta costretta a scegliere tra due ‘opposti’: la salute o il lavoro.

Una folla confusa, pronta a recepire come buone le parole di chi inneggia alla ribellione, una folla alla ricerca di un nemico a cui addebitare il proprio malessere. E’ una responsabilità enorme quella che si sono assunti coloro che hanno inteso adunare i cittadini in piazza, sapendo che nessuno in questo momento storico possiede la verità e che probabilmente potrebbe non rivelarsi sufficiente chiudere alcune attività e ridurne l’orario.

Il Covid avanza e si teme l’aggravarsi dell’emergenza sanitaria. Il sacrificio richiesto ai cittadini, ai piccoli imprenditori è enorme, e nessun decreto ristoro potrà mai compensare la chiusura di alcune attività e la contrazione dell’orario di lavoro. Sappiamo bene che da questa maledetta esperienza, quando ne usciremo, saremo più poveri di prima e che pagheremo sulla nostra pelle (attraverso il debito pubblico) gli aiuti economici che oggi ci vengono promessi.

Non abbiamo però altra scelta, non possiamo ignorare l’SOS dei medici e del personale sanitario che vivono ogni giorno il dramma dell’aumento dei malati in terapia intensiva e dei posti letto che mancano. Quei medici che abbiamo amato, applaudito, elevato ad eroi e che ora –spinti dai nostri sacrosanti bisogni- vorremmo quasi dimenticare, perché ci richiamano al nostro dovere morale, perché ci dicono che la mascherina non basta e che dobbiamo restare di più a casa.

Non sono il Governo, la politica, le istituzioni a chiederci di fare la nostra parte, è il nostro dovere di cittadine e di cittadini, è la nostra coscienza di madri e di padri. Torneremo nelle piazze a rivendicare i nostri diritti, a far sentire la nostra voce, la nostra rabbia, ad indicare la strada, a chiedere che una comunità come Taranto non debba continuamente dover scegliere tra i due mali. Oggi però scegliamo la vita.”

Correlati

Commenta l'articolo: