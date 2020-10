Istituita isola pedonale nel tratto di via D’Aquino compreso tra corso Due Mari e via Regina Margherita

Con delibera di Giunta l’amministrazione Melucci ha istituito un’isola pedonale nel tratto di via D’Aquino compreso tra corso Due Mari e via Regina Margherita.

Si tratta di un’ampliamento dell’Area Pedonale Urbana nel rione Borgo della Città di Taranto (A.P.U.) valida dalle ore 00.00 alle ore 24.00 di tutti i giorni dell’anno, feriali e festivi, e fino a diversa disposizione, mediante il divieto di accesso, circolazione e sosta con rimozione coatta.

Per tutelare le esigenze di residenti, attività commerciali e attività di servizio pubblico, è stato demandata al dirigente della Direzione Polizia Locale la redazione di apposita ordinanza per la precisazione di dettaglio della circolazione e sosta nella nuova zona A.P.U. con individuazione delle opportune procedure per il rilascio delle autorizzazioni all’ingresso e delle relative fasce orarie.

La decisione scaturisce da una valutazione del traffico veicolare e dalla volontà di ridisegnare, lì dove possibile, gli spazi pubblici in favore della mobilità dolce.

«Questo spazio, come quelli che verranno definiti in futuro – commenta il sindaco Rinaldo Melucci -, consentirà ai commercianti di recuperare aree in prossimità delle loro attività, ma anche ai cittadini di vivere appieno scorci della nostra meravigliosa città in piena sicurezza».

